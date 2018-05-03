SD karttan emniyet müdürü çıktı

FETÖ’nün üst düzey imamından ele geçirilen ve deşifre edilen SD kartta, isimleri kırmızı listede bulunan ve açıkta olan 9 polis gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski Kocaeli ve Samsun Emniyet Müdürü Hulusi Çelik’te...

FETÖ’nün üst düzey imamından ele geçirilen ve deşifre edilen SD kartta, isimleri kırmızı listede bulunan ve açıkta olan 9 polis gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski Kocaeli ve Samsun Emniyet Müdürü Hulusi Çelik’te bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl üst düzey bir imamdan ele geçirilen SD kart emniyet görevlileri tarafından deşifre edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında SD kart içinde yapılan incelemede, FETÖ’nün emniyet teşkilatındaki yaklaşık 70 bin polisin ’kırmızı’, ’mavi’ ve ’sarı’ olarak renklere görev sınıflandırdığı, ayrıca farklı harf ve rakamla fişlediği tespit edildi.

FETÖ’nün örgüte yakın olanları ’kırmızı’ listede topladığının anlaşılmasının ardından, bu listede yer alan yaklaşık 9 bin 500 polis açığa alınırken, bir kısmı da ihraç edildi. Tespit edilen emniyet yapılanmasına yönelik operasyonlar ise başladı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından FETÖ’nün bu listede ismi bulunan emniyet yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında daha önce açığa alınan 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 polis gözaltına alındı. Eski Kocaeli Emniyet Müdürü Hulusi Çelik’te İstanbul’da gözaltına alındı. Hulusi Çelik 2012-2014 yılları arasında Kocaeli’nde görev yapmıştı.

Olayla ilgili yapılan aramalarda adreslerinde bulunmayan 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.