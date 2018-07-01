Sebze yüklü kamyonet devrildi: 5 yaralı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde sebze yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yaşandı. İddiaya göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 NK 821 plakalı kamyonet, Mardin yolu üzerinde lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada kamyonette bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası kamyonetteki sebzeler yola saçıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.