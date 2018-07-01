Sebze yüklü kamyonet devrildi: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yaşandı. İddiaya göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 NK 821 plakalı kamyonet, Mardin yolu üzerinde lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada kamyonette bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası kamyonetteki sebzeler yola saçıldı.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde sebze yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yaşandı. İddiaya göre sürücüsünün ismi...

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