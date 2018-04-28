Seçimde kavga çıktı, sandalyeler havada uçuştu

Bu sırada hazırda bekleyen Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesine bağlı ekipler olaya müdahale etti. Polislerin araya girmesiyle taraflar sakinleştirildi.

Elazığ Damızlık, Koyun, Keçi Yetiştiriciler Birliği’nin 4. Olağan Genel Kurulu bugün bir düğün salonunda düzenlendi. Birlik Başkanlığına aday Zeki Beyaz ve Mahmut Sezer’in konuşmasının ardından üyeler oy kullanmaya başladı. Oy kullanma sırasında bazı gruplar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada zaman zaman sandalyeler de fırlatıldı.

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