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28 Nisan 2018 Cumartesi 16:38

Seçimde kavga çıktı, sandalyeler havada uçuştu

Elazığ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin Genel Kurulunda kavga çıktı, sandalyeler havada uçuştu. Olaylar nedeniyle genel kurul iptal edildi.Elazığ Damızlık, Koyun, Keçi Yetiştiriciler Birliği’nin 4. Olağan Genel Kurulu...

Seçimde kavga çıktı, sandalyeler havada uçuştu
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Elazığ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin Genel Kurulunda kavga çıktı, sandalyeler havada uçuştu. Olaylar nedeniyle genel kurul iptal edildi.

Elazığ Damızlık, Koyun, Keçi Yetiştiriciler Birliği’nin 4. Olağan Genel Kurulu bugün bir düğün salonunda düzenlendi. Birlik Başkanlığına aday Zeki Beyaz ve Mahmut Sezer’in konuşmasının ardından üyeler oy kullanmaya başladı. Oy kullanma sırasında bazı gruplar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada zaman zaman sandalyeler de fırlatıldı.

Bu sırada hazırda bekleyen Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesine bağlı ekipler olaya müdahale etti. Polislerin araya girmesiyle taraflar sakinleştirildi.

Salonun boşaltılmasının ardından genel kurul iptal edildi.
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