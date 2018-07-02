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02 Temmuz 2018 Pazartesi 01:20

Sedye üzerinde kendi canının derdini bıraktı, eşini teselli etti

Kastamonu’da kavşakta meydana gelen maddi hasarlı kaza sonrasında aracına bakmak için inen sürücüye, başka bir araç çarptı. Yaralanan kazazede, sağlık ekipleri sedye üzerinde müdahale ederken, ağlayan eşini teselli ederek, “Nuran, korkma...

Sedye üzerinde kendi canının derdini bıraktı, eşini teselli etti
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Kastamonu’da kavşakta meydana gelen maddi hasarlı kaza sonrasında aracına bakmak için inen sürücüye, başka bir araç çarptı. Yaralanan kazazede, sağlık ekipleri sedye üzerinde müdahale ederken, ağlayan eşini teselli ederek, “Nuran, korkma bir şeyim yok” dedi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Tosya karayolunda Tosya Işıklı Kavşağında İlyas Çakıroğlu idaresindeki 37 NA 059 plakalı otomobil ile Erkan Kök yönetimindeki 37 SN 387 plakalı otomobille çarpıştı. Yaşanan maddi hasarlı kazanın ardından otomobiline bakmak için aracından inen Erkan Kök’e, Hasan Kebeci’nin kullandığı 37 PN 150 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrularak kaputun üzerine düşen Erkan Kök’e, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri müdahalede bulundu.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği esnada eşini kanlar içerisinde yerde gören Nuran Kök ise gözyaşlarını tutamadı. Bir yandan acılar içerisinde kıvranan ve vücudunda kırıklar oluşan Erkan Kök, kendi canının derdini bırakarak başında ağlayan eşin Nuran Kök’e teselli etmeye başladı. Erkan Kök, “Nuran’ım korkma, korkma Nuran, ağlama” diyerek eşini teselli etmeye çalıştı. Nuran Kök ise, “Tamam, sen yeter ki iyileş” şeklinde cevap verdi.

Ambulansa taşınan Erkan Kök, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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