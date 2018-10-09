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09 Ekim 2018 Salı 16:53

Şehidin babası, acı haberi tarlada çalışırken aldı

Hakkari’de PKK’lı teröristlerin Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinden güdümlü füze ile yaptıkları saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Emre Güngör’ün acı haberini babası köyündeki tarlada çalışırken aldı. Kırıkkale protokolü,...

Şehidin babası, acı haberi tarlada çalışırken aldı
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Hakkari’de PKK’lı teröristlerin Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinden güdümlü füze ile yaptıkları saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Emre Güngör’ün acı haberini babası köyündeki tarlada çalışırken aldı. Kırıkkale protokolü, şehit Güngör’ün ailesine evinde taziye ziyaretinde bulundu.

Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki Güven Dağı Üs Bölgesine, Kuzey Irak Zap Bölgesi tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan güdümlü füze saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Emre Güngör’ün (26) acı haberi yetkililer tarafından Kırıkkale’deki yakınlarına verildi. Şehidin babası Cebrail Güngör, oğlunun acı haberini Keskin ilçesine bağlı Armutlu köyündeki tarlasında çalışırken aldı.

Kırıkkale’de Kaletepe Mahallesi 1028. Sokak’taki baba ocağına taziye ziyaretinde bulunan Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, acılı aileye başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

Kırıkkale Belediyesi tarafından şehit Güngör’ün evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi.

Sözleşmeli Er Emre Güngör’ün bekar ve 7 kardeş olduğu öğrenildi.
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