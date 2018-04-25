Şehidin cenazesi Erzurum’a getirildi

ERZURUM (İHA) – Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un 12 Mart’taki Mardin programı sırasında, müze çatısından düşerek ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan özel harekat polisi Kubilay Karaman’ın cenazesi Erzurum’a getirildi.

ERZURUM (İHA) – Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un 12 Mart’taki Mardin programı sırasında, müze çatısından düşerek ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan özel harekat polisi Kubilay Karaman’ın cenazesi Erzurum’a getirildi.

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.