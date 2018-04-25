Şehidin cenazesi Erzurum’a getirildi

ERZURUM (İHA) – Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un 12 Mart’taki Mardin programı sırasında, müze çatısından düşerek ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan özel harekat polisi Kubilay Karaman’ın cenazesi Erzurum’a getirildi.
Askeri uçakla Mardin’den Erzurum Hava Meydan Komutanlığına getirilen şehidin naaşı törenle karşılandı. Törende şehit özel harekat polisi Kubilay Karaman’ın özgeçmişi okunarak dualar edildi. Şehit cenazesinin tören alanına gelmesi sırasında gözyaşlarına boğulan şehidin ailesini özel harekat polisleri teselli etmeye çalıştı.Şehit özel harekat polisi Kubilay Karaman, yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kars Kapı Şehitliğinde toprağa verilecek.