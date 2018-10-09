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09 Ekim 2018 Salı 18:16

Şehir trafiğine droneli müdahale

Kütahya’da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir içi trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde drone ile havadan trafik denetimi yaptı.

Şehir trafiğine droneli müdahale
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Kütahya’da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir içi trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde drone ile havadan trafik denetimi yaptı.

Kütahya’da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir içi trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde drone ile havadan trafik denetimi yaptı. İçişleri Bakanlığınca trafik kazalarının azaltılması amacıyla hazırlanan 100 Günlük Eylem Planı kapsamında, trafik polisleri, Atatürk Bulvarı Laleli Kavşağı’nda drone ile havadan trafik kontrolü yaptı. Yapılan denetimde, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşma, kontrolsüz şerit değiştirme ve kırmızı ışıkta geçme gibi kural ihlali yapan sürücülere ceza yazıldı. Araç içerisinden caddeye sigara izmariti atan bir vatandaşa da 108 lira cezai işlem uygulandı. Ceza yiyen vatandaş ise yaptığı hatayı fark edince kendisine kızdı. Uygulamanın trafik kurallarına uyma açısından oldukça yararlı olduğunu düşündüklerini ifade eden vatandaşlar, benzer uygulamaların daha sık yapılmasını istedi.

Denetimlerin kentin farklı noktalarında zaman zaman devam edeceği belirtildi.
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