Şehit asker mezarı başında anıldı

Samsunlu Şehit Selman Özay, şehadetinin 8. yılında mezarı başında düzenlenen programla anıldı.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Habeşti Yaylası’nda sınır görevini ifade ederken 27 Nisan 2010 tarihinde teröristlerce şehit edilen Jandarma İstihkam Er Selman Özay için, Samsun’da adının verildiği Şehit Selman Özay İlkokulu öğretmen ve öğrencileri ile ailesi tarafından Kıranköy Garzinon Şehitliği’ndeki kabri başında anma programı düzenlendi.

Şehit askeri anma törenine, Şehit Gazi İşlem Kısım Amiri Piyade Albay Şenol Aydın, askeri erkan, şehit babası Rahim Özay, annesi Kadriye Özay, Şehit Teğmen Ahmet Altunoğlu’nun babası Mehmet Altunoğlu, Şehit Selman Özay İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri katıldı. Öğrenciler şehitler için dua ettiler.

Şehit Gazi İşlem Kısım Amiri Piyade Albay Şenol Aydın yaptığı konuşmada, "Şehitlerimiz bu vatan için canlarını feda ettiler. Ruhları şad, makamları cennet olsun. Allah ailelerine sabır versin. Bizler onları yalnız bırakmamak için ellerimizden geldiği kadar yanlarında olmaya çalışıyoruz. Ama onların acılarını bizim anlamamız mümkün değil" dedi.

Öğrencilere seslenen Albay Aydın, "Sizlerde elinizden geldiği kadar şahit ailelerini ziyaret eden onların ellerini öpün ve hayır dualarını alın. Bu topraklar için, bu bayrak için derslerinize iyi çalışın. Belirli bir yere gelerek görevi devralın ve bu kutsal değerlere iyi sahip çıkın" diye konuştu.