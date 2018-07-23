Şehit Demirbaş son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki Balkayalar Arguş bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan evli ve 5 çocuk babası güvenlik korucusu Sait Demirbaş (47) son yolculuğuna uğurlandı.
Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanlığında düzenlenen şehit uğurlama törenine 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdoğan Baykal, Cumhuriyet Savcısı Ebru Kartal, Derecik Belde Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Metin Kanyer, kurum amirleri, şehit Demirbaş’ın yakınları, asker ve polisler katıldı.Yapılan duanın ardından şehidin naaşı Tütünlü köyünün Yukarı Güleç mezrasında toprağa verildi.