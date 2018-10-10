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10 Ekim 2018 Çarşamba 15:03

Şehit Emre Güngör son yolcuğuna uğurlandı

Hakkari’de PKK’lı teröristlerce üs bölgesine düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Güngör (26), memleketi Kırıkkale’de son yolculuğuna uğurlandı. 8 yaşındaki Batuhan Şengür elinde Türk bayrağıyla şehit dayısının...

Şehit Emre Güngör son yolcuğuna uğurlandı
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Hakkari’de PKK’lı teröristlerce üs bölgesine düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Güngör (26), memleketi Kırıkkale’de son yolculuğuna uğurlandı. 8 yaşındaki Batuhan Şengür elinde Türk bayrağıyla şehit dayısının tabutu başında gözyaşı dökerek bir dakika bile olsun ayrılmadı.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerce üs bölgesine düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Güngör, memleketi Kırıkkale’ye getirilerek önce baba ocağındaki evinde helallik alındı. Daha sonra binlerce vatandaşın katıldığı Kırıkkale Nur Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası şehidin cenazesi Keskin ilçesinin Armutlu köyündeki mezarlığa defnedildi.

Cenazeye katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve protokol üyeleri, şehidin ailesine başsağlığı diledi.
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