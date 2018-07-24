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24 Temmuz 2018 Salı 14:11

Şehit Ercan, memleketi Elazığ’da son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Fatih Ercan, memleketi Elazığ’da son yoluculuğuna uğurlandı.

Şehit Ercan, memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Fatih Ercan, memleketi Elazığ’da son yoluculuğuna uğurlandı.

10 Haziran 2018 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonlar sırasında teröristlerce önceden döşenen EYP’nin infilak etmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Fatih Ercan (27) yaralandı. GATA’da tedavisi süren Ercan, dün kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Ercan’ın naaşı, memleketi Elazığ’a getirildi. Şehit Ercan için bugün İzzetpaşa Camii’nde öğle namazı sonrası tören düzenlendi. İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından kılınan cenaze namazından sonra dua edildi. Daha sonra silah arkadaşları tarafından omuzlara alınan şehidin naaşı top aracına konularak askeri tören geçişi yapıldı. Törenin ardından cenaze aracına alınan şehidin naaşı, merkeze bağlı Yeşiltepe köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz, Jandarma İl Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, diğer protokol üyeleri, şehidin babası Çimşit Ercan, yakınları, vatandaşlar ile emniyet personeli ve askeri erkan katıldı.
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