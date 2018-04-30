Fatih Eminönü’nde otelde yangında mahsur kalırken, şehit olan itfaiyeci Taner Çebi için ilk tören Fatih’teki İtfaiye Daire Başkanlığında düzenlendi. Törenin ardından itfaiyeci Çebi’nin naaşı itfaiye aracına konulurken, törene katılanlar kalabalık bir kortej halinde cenaze namazının kılınacağı Fatih Camii’ne yürüdü. Kalabalığın camiye yürüyüşü havadan görüntülendi. Görüntülerde cenazenin bulunduğu araç ilerlerken, kalabalık da arkasından ilerliyor.

Şehit itfaiyeci Taner Çebi için itfaiye daire başkanlığında gerçekleşen törenin ardından kalabalık Çebi’nin naaşının bulunduğu itfaiye aracının arkasında kortej oluştur. Oluşan kortej ve şehit itfaiyeciye son görev havadan görüntülendi.

Şehit itfaiyeci Taner Çebi için itfaiye daire başkanlığında gerçekleşen törenin ardından kalabalık Çebi’nin naaşının bulunduğu itfaiye aracının arkasında kortej oluştur. Oluşan kortej ve şehit itfaiyeciye son görev havadan görüntülendi.

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.