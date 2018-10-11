Şehit Jandarma Uzman Çavuş için mevlit okutuldu

Batman’daki yol yapım çalışması sırasında PKK’lı teröristlerin yola tuzakladığı bombanın askeri aracın geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Hekim’in (24) memleketi Isparta’daki evinde mevlit okutuldu.

Batman’da, 4 Ekim tarihinde yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan askerlerin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristlerin asfaltın altına tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Ali Hekim’in Isparta’daki evinde mevlid-i şerif okutuldu.

Isparta merkeze bağlı Kuleönü Kasabası’nda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet (AÇSH) Bakanlığı İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen mevlide Vali Şehmus Günaydın, AÇSH İl Müdürü Yakup Kütük, protokol mensupları, askeri görevliler ve şehit yakınlarıyla vatandaşlar katıldı.

Kuleönü’nde şehidin akrabalarının evi önünde kurulan taziye çadırında, başta Batman Şehidi Jandarma Uzman Çavuş Ali Hekim olmak üzere vatan için hayatını kaybeden tüm şehitler için okutulan mevlit, duaların edilmesiyle son buldu.