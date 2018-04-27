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27 Nisan 2018 Cuma 15:39

Şehrin göbeğinde şüpheli valiz paniği

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde üzerindeki şüpheli valiz bomba imha ekipleri tarafından patlatıldı. Alanda toplanan vatandaşlar ise tehlikeye aldırmadan patlatılan şüpheli valizi çekmek için birbiriyle...

Şehrin göbeğinde şüpheli valiz paniği
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde üzerindeki şüpheli valiz bomba imha ekipleri tarafından patlatıldı. Alanda toplanan vatandaşlar ise tehlikeye aldırmadan patlatılan şüpheli valizi çekmek için birbiriyle yarıştı.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Fethiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fethiye Caddesi ile Hürriyet Caddesi’nin kesiştiği noktada çöpün kenarına bırakılmış şüpheli bir valiz gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, valizin etrafını güvenlik şeridine alarak insanları alandan uzaklaştırmaya çalıştı. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından bomba imha uzmanı tarafından şüpheli valiz kontrollü şekilde patlatıldı. Valizin içerisinden kıyafet çıkarken, çevredeki vatandaşlar patlama anını çekmek için birbiriyle yarıştı.
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