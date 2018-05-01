Selfie yapmak isteyen genç sele kapılmaktan son anda kurtarıldı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, kısa sürede sele neden oldu. Sel sularının ortasında ’selfie’ yapmaya çalışan bir genç, akıntının şiddetlenmesiyle mahsur kaldı. Vatandaşlar, genci ip ve merdiven yardımıyla uzun süren çalışmanın ardından kurtarmayı başardı.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, kısa sürede sele neden oldu. Sel sularının ortasında ’selfie’ yapmaya çalışan bir genç, akıntının şiddetlenmesiyle mahsur kaldı. Vatandaşlar, genci ip ve merdiven yardımıyla uzun süren çalışmanın ardından kurtarmayı başardı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, kısa sürede sele dönüştü. Sel sularının arasına girerek ’selfie’ çekmeye çalışan bir genç, akıntının şiddetlenmesiyle mahsur kaldı. Kendi çabalarıyla kurtulmaya çalışan genç sele kapılma tehlikesi geçirdi. Genci fark eden vatandaşlar, gencin yerinden kıpırdamaması uyarısında bulunarak, kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat boyunca kurtarılamayan gence, ip atıldı. İpi beline bağlayan genç, sel sularının arasından geçemeyince yan tarafta bulunan evlerden birinden tahta merdiven getirildi. Merdiveni köprü şeklinde kullanan vatandaşlar, genci sağ salim kurtarmayı başardı. O anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi.