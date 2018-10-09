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09 Ekim 2018 Salı 09:00

Sene başından bu yana yarım tondan fazla eroin ele geçirildi

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sene başından bugüne kadar yapılan çalışmalar sonucunda 560 kilo 295 gram eroin ele geçirildi.

Sene başından bu yana yarım tondan fazla eroin ele geçirildi
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Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sene başından bugüne kadar yapılan çalışmalar sonucunda 560 kilo 295 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “6 Ekim 2018 günü Yüksekova ilçesinde yapılan uygulamada, durumundan şüphe edilerek durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan aramada daralı ağırlığı 3 kilo 55 gram olan eroin maddesi ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine teslim edilmiştir. 2018 yılı başından bugüne kadar ilimiz genelinde yapılan operasyonlar neticesinde toplamda 560 bin 295 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir" denildi.
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