ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 16:33

“Seni hapse atarız” diyerek 107 bin lirasını dolandırdılar

Balıkesir’in Edremit ilçesinde kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, “Seni ve oğlunu hapse atarız” diyerek 75 yaşındaki Bedriye Şimşek’in 107 bin liralık altın ve parasını aldı.Edinilen bilgiye göre, Turhan...

'Seni hapse atarız” diyerek 107 bin lirasını dolandırdılar
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Balıkesir’in Edremit ilçesinde kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, “Seni ve oğlunu hapse atarız” diyerek 75 yaşındaki Bedriye Şimşek’in 107 bin liralık altın ve parasını aldı.

Edinilen bilgiye göre, Turhan Bey Mahallesi’ndeki evinde hasta oğluyla yaşayan Bedriye Şimşek’i ev telefonundan arayarak kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, bankadaki hesabından bir miktar parasının teröristler tarafından alındığını söyledi. Evinde bulunan tüm para ve altınların teslim edilmesi gerektiğine inanan Şimşek, 7 bin lira para ile yaklaşık 100 bin lira değerindeki altın takılarını dolandırıcılar tarafından alındı.

Dolandırıcılara ziynet ve paralarını kaptıran Bedriye Şimşek “Sabah sekizde oturup ekmek yiyecektik. Telefon çaldı. Kalktım açtım. Alo dedim. Adamın biri çıktı. Ben emniyetten polisim dedi. Buyrun ne var dedim. Şevket Şimşek’in telefonumu bu dedi. O öleli çok sene oldu dedim. Ben kullanıyorum dedim. Bizim kimliklerimizin bilgilerini verdi. Ne oldu bir şey mi var dedim. Ajanlar senin bankada paran varmış dedi. Birde aylığından bir miktar para çekilmiş dedi bana. Ben fakir insanın ben aylık ile idare ediyorum dedim. Biz emniyetiz, polisiz; sen paranı, altınını topla bize emniyet edeceksin dedi. Benim altının param yok ki dedim. Benim aylığım var dedim. Toplayacaksın dedi. Eğer toplamazsan, emniyete verdemikten sonra seni Balıkesir Hapishanesine polis arasını gönderip ikinizi de cezaevine göndereceğim dedi.” Daha sonra telefon ile meşgul edilmeye devam eden yaşlı kadın evine gelen bir kişiye altınları ve 7 bin lira nakit parayı verdi.

Dolandırıcılara parasını kaptıran Şimşek “Kalbinde merhamet varsa. Vicdanın varsa. Benim ziynetlerimi getir. Benim hasta çocuğumun hakkı. Onları çocuğumun geleceği için. Allah aşkına benim ziynetlerimiz getir.”dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku