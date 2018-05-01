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01 Mayıs 2018 Salı 09:27

Şenliği fırsat bilen kumarcılara suçüstü

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde düzenlenen Uçurtma Şenliği sırasında şenlik alanına çadır kurarak kumar oynatanlar suçüstü yakalandı.Edinilen bilgiye göre Eğirdir Kaymakamlığının himayesinde Özel İdare Müdürlüğünün katkılarıyla...

Şenliği fırsat bilen kumarcılara suçüstü
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Isparta’nın Eğirdir ilçesinde düzenlenen Uçurtma Şenliği sırasında şenlik alanına çadır kurarak kumar oynatanlar suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Eğirdir Kaymakamlığının himayesinde Özel İdare Müdürlüğünün katkılarıyla Eğirdir Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe müdürlüğü tarafından düzenlenen "Yaşama Bağlanıyoruz, Yaparak Öğreniyoruz" projesi kapsamında Uçurtma Şenliği düzenlendi. Sorkuncak köyünde düzenlenen şenlikteki kalabalığı fırsat bilen D.E. (30, H.E. (24) ve M.E. (23) kardeşler "şans oyunu" adı altında kumar oynatırken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken 1 adet kumar masası, 1 adet plastik bardak ele geçirilirken, kumarda kazanılan 200 TL paraya el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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