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26 Nisan 2018 Perşembe 16:18

Şenol Güneş’e peruk atan taraftar: "Görüntüleri izleyince ‘ben bu muyum’ dedim"

Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Şenol Güneş’e peruk atan Cengiz Deveci, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Cengiz Deveci adliye çıkışı yaptığı açıklamada, "Peruk attığım görüntüleri sonradan izlediğimde ‘ben bu muyum’ dedim" dedi.

Şenol Güneş'e peruk atan taraftar: 'Görüntüleri izleyince ‘ben bu muyum' dedim'
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Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Şenol Güneş’e peruk atan Cengiz Deveci, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Cengiz Deveci adliye çıkışı yaptığı açıklamada, "Peruk attığım görüntüleri sonradan izlediğimde ‘ben bu muyum’ dedim" dedi.

Olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Şenol Güneş’e peruk atan Cengiz Deveci, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Cengiz Deveci, adliye çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

O an maçta kendisini kaybettiğini ve sonradan görüntüleri izleyince ’ben bu muyum’ dediğini söyleyen Cengiz Deveci, “Elazığ’dan maç için geldim. Ortalık karışınca elimdeki peruğu attım. Tabi ki bunun için pişmanım. Ama o anki durumdan dolayı attım. Pişmanım yani. İnşallah bundan sonra böyle bir şey olmaz. Savcı bey, niye attığımı ve bir örgüte üye olup olmadığımı sordu. Tabi ki biz de bir örgüte üye değiliz. Tek başıma geldim zaten. Peruk attığım görüntüleri gördüğümde gerçekten hoşuma gitmedi. O an kendimizi maçta kaybettik. Sonradan izlediğimde ‘ben bu muyum’ dediğim de oldu. Nasıl böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Kimseye böyle bir şey yapmalarını tavsiye etmiyorum. Herkes gelsin güzelce maçını seyretsin. Cezamız şu an belli değil. 1 sene maçlara girmeme cezamız olur büyük ihtimal” ifadelerini kullandı.
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