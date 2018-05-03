Seren Serengil’den Esra Balamir’e uzaklaştırma kararı

Seren Serengil, bir televizyon programında kendisiyle ilgili konuşan Esra Balamir ve Murat Övüç hakkında 6 ay süreyle koruma kararı aldırdı. Balamir ve Övüç, koruma kararına uymazsa 3 günden 10 güne kadar zorlama hapis yatacak. Serengil, ünlü sanatçı Gülben Ergen’in aldırdığı tedbir kararına uymadığı gerekçesiyle 3 gün zorlama hapis yatmıştı.

Seren Serengil, bir televizyon programında kendisiyle ilgili konuşan Esra Balamir ve Murat Övüç hakkında 6 ay süreyle koruma kararı aldırdı. Balamir ve Övüç, koruma kararına uymazsa 3 günden 10 güne kadar zorlama hapis yatacak. Serengil, ünlü sanatçı Gülben Ergen’in aldırdığı tedbir kararına uymadığı gerekçesiyle 3 gün zorlama hapis yatmıştı.

Seren Serengil, avukatı Ersoy Akdemir aracılığıyla, bir magazin programında kendisi ile ilgili yorum yaparak tehdit ettikleri, şiddet ve korkuya yönelik söz ve davranışlarda bulundukları iddiasıyla Esra Balamir ve Murat Övüç hakkında tedbir kararı verilmesini talep etti. Anadolu 11’inci Aile Mahkemesi, talebi değerlendirerek 6284 Sayılı Ailenin korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanun uyarınca şiddet mağduru Seren Serengil’in korunma altına alınmasına karar verdi.

Murat Övüç ve Esra Balamir hakkında 6 ay süreyle uzaklaştırma kararı verdi. Mahkeme, kararında Esra Balamir ve Murat Övüç’ün şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, mağdurun bulunduğu konut, okul ya da yerine yaklaşmamasına, iletişim araçları ile veya sair surette rahatsız etmemesine hükmetti.

Esra Balamir ve Murat Övüç mahkemenin uzaklaştırma kararına uymazsa 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi yatacak. Öte yandan Seren Serengil, Gülben Ergen’in aldırdığı tedbir kararını ihlal ettiği için 3 gün zorlama hapis yatmıştı.