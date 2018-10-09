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09 Ekim 2018 Salı 09:48

Serik’te su sayacı hırsızı yakalandı

Antalya’nın Serik ilçesinde su sayaçlarını çaldığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı.

Serik'te su sayacı hırsızı yakalandı
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Antalya’nın Serik ilçesinde su sayaçlarını çaldığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Serik ilçesinde farklı yer ve tarihlerde su sayaçlarının çalınması olayı şüphelisi E.U. polis tarafından gözaltına alındı. Alınan ifadeler ve yapılan çalışmalar neticesinde 8 ayrı adreste hırsızlık yaptığı tespit edilen E.U. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece hırsızlık suçundan tutuklandı.

Diğer bir olayda ise ilçe merkezinde 07 YCM 03 plakalı motosikletin çalındığı ihbarını değerlendiren polis, motosikletin cezaevi firarisi C.Ö. ve yanındaki M.İ. tarafından çalındığını ve üçüncü bir şahsa satıldığını tespit etti.

Motosikleti satın alan şahsın evinde yapılan aramada motosiklet bulunarak polis tarafından el konuldu.

Polis C.Ö. ve M’İ. ye hırsızlık, motosikleti satın alan şahsa ise hırsızlık malı satın almaktan adliyeye sevk etti. Motosiklet ise sahibine teslim edildi.
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