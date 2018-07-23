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23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:29

Serinlemek için girdiği baraj gölünde kaybolan gencin cesedi bulundu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde dün akşam serinlemek için girdiği Yamula baraj gölünde kaybolan şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

Serinlemek için girdiği baraj gölünde kaybolan gencin cesedi bulundu
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde dün akşam serinlemek için girdiği Yamula baraj gölünde kaybolan şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuşçu Mahallesi’nde bulunan Yamula baraj gölüne dün akşam saatlerinde serinlemek için giren Ahmet A.’nın (20) tekrar su yüzüne çıkamadığını fark eden yakınları jandarma ve 112 ekiplerine haber verdi. Yapılan ihbarın ardından olay yerine jandarma, AKUT, AFAD ve 112 ekipleri ile Türkuaz balık adamları kısa sürede gelerek arama kurtarma çalışmalarına başladı. Türkuaz ekiplerinin su altında, AFAD ve AKUT ekipleri ile çevredeki balıkçıların su yüzeyinde yaptığı aramalara rağmen Ahmet A.’ya ulaşılamadı. Havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmalarına bugün sabah saatlerinde jandarma, AFAD ve Konya ile Mersin Sualtı Grup Amirliği’nin kurbağa adamlarının katılımıyla tekrar başlandı. Kurbağa adamlar tarafından yapılan aramalarda Ahmet A.’nın cansız bedenine ulaşıldı. Sualtından kıyıya çıkarılan gencin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. 112 sağlık ekipleri de sinir krizi geçiren gencin yakınlarına müdahale etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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