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02 Mayıs 2018 Çarşamba 01:27

Serinlemek için girdiği barajda boğuldu

Konya’nın Çumra ilçesinde iddiaya göre, serinlemek için girdiği baraj gölünde boğulan bir kişi hayatını kaybetti.Olay, Konya’nın Çumra ilçesi Apa Barajı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ailesi ile pikniğe giden 27 yaşındaki...

Serinlemek için girdiği barajda boğuldu
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Konya’nın Çumra ilçesinde iddiaya göre, serinlemek için girdiği baraj gölünde boğulan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Konya’nın Çumra ilçesi Apa Barajı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ailesi ile pikniğe giden 27 yaşındaki Yusuf Göz, serinlemek için baraja girdi. Göz, bir süre sonra gözden kayboldu. Yusuf Göz’ün yakınlarının ihbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen Konya Büyükşehir Belediyesi Çumra İtfaiye ve Arama Kurtarma dalgıç ekibi tarafından yapılan aramalarda Yusuf Göz’ün cansız bedenine ulaşıldı. Göz’ün cesedi Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan piknik alanındaki barajda boğularak hayatını kaybeden Göz’ün, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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