Serinlemek için girdiği barajda boğuldu

Bursa’da serinlemek için arkadaşları ile birlikte baraja giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, iki arkadaşı ile birlikte Bursa’nın Orhaneli ilçesine bağlı Göynükbelen Gölcük Barajı’na serinlemek için giren...

Bursa’da serinlemek için arkadaşları ile birlikte baraja giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, iki arkadaşı ile birlikte Bursa’nın Orhaneli ilçesine bağlı Göynükbelen Gölcük Barajı’na serinlemek için giren Çetin Başay (35), bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşları tarafından bulunup sudan çıkarılan Başay, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Başay’ın ölümü arkadaşlarını da yasa boğdu. Çetin Başay’ın cansız bedeni Orhaneli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evli ve 3 çocuk babası olan Başay’ın Nilüfer ilçesindeki bir kasapta çalıştığı öğrenildi.