Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Hatay’ın Arsuz ilçesinde serinlemek için denize giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Halil Demir (55), akşam saatlerinde serinlemek için girdiği denizden uzun süre çıkmadı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine...

Hatay’ın Arsuz ilçesinde serinlemek için denize giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Halil Demir (55), akşam saatlerinde serinlemek için girdiği denizden uzun süre çıkmadı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri Demir’i denizden çıkardı. İlk yardım ekiplerinin suni teneffüs ve kalp masajı müdahalelerinin ardından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan Halil Demir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Halil Demir’in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.