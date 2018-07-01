ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Temmuz 2018 Pazar 13:26

Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Hatay’ın Arsuz ilçesinde serinlemek için denize giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Halil Demir (55), akşam saatlerinde serinlemek için girdiği denizden uzun süre çıkmadı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine...

Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Hatay’ın Arsuz ilçesinde serinlemek için denize giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Halil Demir (55), akşam saatlerinde serinlemek için girdiği denizden uzun süre çıkmadı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri Demir’i denizden çıkardı. İlk yardım ekiplerinin suni teneffüs ve kalp masajı müdahalelerinin ardından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan Halil Demir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Halil Demir’in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku