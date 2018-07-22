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22 Temmuz 2018 Pazar 20:33

Serinlemek için girdiği suda boğuldu

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Pazarköy köyünde ikamet eden Çan Sağlık Meslek Lisesi 2. Sınıf öğrencisi Ahmet Tunç (18) serinlemek için girdiği Koca Çay’da boğuldu.Yenice ilçesine bağlı Pazarköy Köyünde ikamet eden Çan Sağlık...

Serinlemek için girdiği suda boğuldu
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Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Pazarköy köyünde ikamet eden Çan Sağlık Meslek Lisesi 2. Sınıf öğrencisi Ahmet Tunç (18) serinlemek için girdiği Koca Çay’da boğuldu.

Yenice ilçesine bağlı Pazarköy Köyünde ikamet eden Çan Sağlık Meslek Lisesi 2. Sınıf öğrencisi arkadaşları ile serinlemek için gittiği Bayatlar köyü kenarından geçen Koca Çay sularında boğularak can verdi. Yaşanan olay üzerine arkadaşları 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Ahmet Tunç, Yenice Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tunç, yapılan tüm müdahalelere kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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