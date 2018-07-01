Serinlemek için kanala giren küçük çocuk boğuldu

Olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Karaali kırsal mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için DSİ’ye ait sulama kanalına giren Salih Aksoy (11), akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Polisleri geldi. Dalgıç polisler, kanalda küçük çocuğun cesedini ararken, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından çocuğun cansız bedenine ulaştı. Küçük çocuğun cansız bedeni Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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