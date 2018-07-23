ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2018 Pazartesi 17:11

Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Karaman fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Karaman fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Karaman-Ereğli Karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir bisküvi fabrikasına işçi götürmekte olan Mehmet Ali İ., yönetimindeki 70 FD 118 plakalı servis minibüsü, kavşakta Perihan K.A.’nın kullandığı 70 ET 352 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle servis minibüsü kontrolü kaybederek aydınlatma direğine çarparak refüje çıktı. Kazada sürücüler ile birlikte servis minibüsünde bulunan 6 işçi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi ve kentteki özel hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların ağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Karaman-Ereğli Karayolunun tek şeridi bir süreliğine kapatıldı. Kaza yapan araçların olay yerinden çekilmesiyle yol yeniden ulaşıma açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku