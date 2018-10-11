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11 Ekim 2018 Perşembe 18:11

Servis minibüsüyle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’da servis minibüsüyle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

Servis minibüsüyle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Şanlıurfa’da servis minibüsüyle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 S 0881 plakalı servis minibüsüyle Mehmet Taş’ın (19) kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletten savrulan Mehmet Taş olay yerinde hayatını kaybederken arkasında oturan Aziz Tabak ise yaralandı.

Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren motosiklet sürücüsünün cesedi ise yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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