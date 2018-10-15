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15 Ekim 2018 Pazartesi 11:33

Servis otobüsüne arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

İstanbul Pendik’te servis otobüsüne arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Araç içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden çıkardı.

Servis otobüsüne arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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İstanbul Pendik’te servis otobüsüne arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Araç içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden çıkardı.

Kaza, sabahın erken saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı yolunda yaşandı. Yusuf Yıldız’ın kullandığı 34 PLD 23 plakalı özel araç Yılmaz Bayraktar’ın kullandığı 34 GU 3334 plakalı servis otobüsüne hızlı bir şekilde arkadan çarptı. Araç içinde sıkışan Yusuf Yıldız olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yıldız, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza anını anlatan otobüs şoförü Selim Bayraktar, ”Ben araçtaydım, arkadan geldi çarptı” dedi.

Olay yerine trafik polisleri gelerek incelemede bulunurken polis araçları kaldırmak için olay yerine çekici bekliyor.
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