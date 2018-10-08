ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 18:30

Servisin okulda bıraktığı çocuk için müfettiş görevlendirildi

Antalya’da 8 yaşındaki çocuğun servis görevlileri tarafından okulda bırakıldığı iddiası üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili bir müfettiş görevlendirdi.Antalya’da yaşayan evli ve iki çocuk babası Özcan Varlı, 8...

Servisin okulda bıraktığı çocuk için müfettiş görevlendirildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Antalya’da 8 yaşındaki çocuğun servis görevlileri tarafından okulda bırakıldığı iddiası üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili bir müfettiş görevlendirdi.

Antalya’da yaşayan evli ve iki çocuk babası Özcan Varlı, 8 yaşındaki oğlu Yiğit Murat Varlı’yı Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi’ndeki özel bir koleje gönderdi. Bu yıl ilkokul ikinci sınıfa başlayan Yiğit Murat, okulda yaşanan servis sorunu nedeniyle ailesi tarafından bir hafta okula getirilip götürülmeye başlandı. Bir hafta önce baba Varlı’ya okulun taşeron servis firmasından bir görevli kadın arayarak, pazartesi sabah çocuğun okula bırakılmasını, akşam ise kendileri tarafından alınacağını söyledi. Firmanın sözüne güvenen Özcan Varlı, akşam saatlerinde eve geldiğinde oğlunun evde olmadığını öğrendi. Bunun üzerine okul ve servis yetkililerini telefonla arayan Varlı, kayıt yaptırılmadığı gerekçesiyle oğlunun alınmadığı cevabını aldı. Panikle okula giden baba, oğlunu bir sınıfta gözyaşları içinde ağlarken buldu. Bir saat okulda kalan Yiğit Murat ise büyük korku yaşadı. Servis yetkilisi ve okul yönetiminin duyarsızlığından yakınan baba Varlı, oğlunun başına kötü bir şey gelmemesi ile teselli buldu. Konuyu yargıya taşımaya hazırlanan Varlı, oğlunun kaydını başka bir okula aldıracağını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olayla ilgili bir müfettiş görevlendirdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku