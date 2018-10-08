Servisin okulda bıraktığı çocuk için müfettiş görevlendirildi

Antalya’da 8 yaşındaki çocuğun servis görevlileri tarafından okulda bırakıldığı iddiası üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili bir müfettiş görevlendirdi.Antalya’da yaşayan evli ve iki çocuk babası Özcan Varlı, 8...

Antalya’da 8 yaşındaki çocuğun servis görevlileri tarafından okulda bırakıldığı iddiası üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili bir müfettiş görevlendirdi.

Antalya’da yaşayan evli ve iki çocuk babası Özcan Varlı, 8 yaşındaki oğlu Yiğit Murat Varlı’yı Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi’ndeki özel bir koleje gönderdi. Bu yıl ilkokul ikinci sınıfa başlayan Yiğit Murat, okulda yaşanan servis sorunu nedeniyle ailesi tarafından bir hafta okula getirilip götürülmeye başlandı. Bir hafta önce baba Varlı’ya okulun taşeron servis firmasından bir görevli kadın arayarak, pazartesi sabah çocuğun okula bırakılmasını, akşam ise kendileri tarafından alınacağını söyledi. Firmanın sözüne güvenen Özcan Varlı, akşam saatlerinde eve geldiğinde oğlunun evde olmadığını öğrendi. Bunun üzerine okul ve servis yetkililerini telefonla arayan Varlı, kayıt yaptırılmadığı gerekçesiyle oğlunun alınmadığı cevabını aldı. Panikle okula giden baba, oğlunu bir sınıfta gözyaşları içinde ağlarken buldu. Bir saat okulda kalan Yiğit Murat ise büyük korku yaşadı. Servis yetkilisi ve okul yönetiminin duyarsızlığından yakınan baba Varlı, oğlunun başına kötü bir şey gelmemesi ile teselli buldu. Konuyu yargıya taşımaya hazırlanan Varlı, oğlunun kaydını başka bir okula aldıracağını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olayla ilgili bir müfettiş görevlendirdi.