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11 Ekim 2018 Perşembe 22:41

Sevdiği kızın annesini vuran zanlı yakalandı

Karabük’ün Yenice ilçesinde sevdiği kızın annesini tabancayla ayaklarından vurarak yaralayan şahıs yakalandı.Olay, Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, M.K (28) isimli zanlı, bir süre öncesi sevdiği...

Sevdiği kızın annesini vuran zanlı yakalandı
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Karabük’ün Yenice ilçesinde sevdiği kızın annesini tabancayla ayaklarından vurarak yaralayan şahıs yakalandı.

Olay, Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, M.K (28) isimli zanlı, bir süre öncesi sevdiği kızı evlenmek için ailesinden isteyince ret cevabı aldı. Aldığı olumsuz cevap üzerine yanına aldığı ruhsatsız tabancayla sevdiği kızın evinin olduğu alana giden M.K, burada sevdiği kızın annesi G.A. ile karşılaştı. M.K. yanında getirdiği ruhsatsız tabancayla kız arkadaşının annesini ayaklarından yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Jandarma ekipleri M.K.’nın ormanlık alana kaçtığını belirledi. Kısa süre sonra yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
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