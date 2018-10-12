ASAYİŞ:
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12 Ekim 2018 Cuma 17:57

Sevgilisini yakarak öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edldi

Bursa’da kendisinden ayrılmak isteyen 2 çocuk annesi sevgilisi Şengül Vatansever’i yakarak öldüren katil zanlısı Ümit V. adliyeye sevk edildi.Olay Yıldırım’a bağlı Millet Mahallesi’nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Şengül Vatansever...

Sevgilisini yakarak öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edldi
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Bursa’da kendisinden ayrılmak isteyen 2 çocuk annesi sevgilisi Şengül Vatansever’i yakarak öldüren katil zanlısı Ümit V. adliyeye sevk edildi.

Olay Yıldırım’a bağlı Millet Mahallesi’nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Şengül Vatansever (32), bir süredir birlikte olduğu Ümit V’ye ayrılmak istediğini söyledi. Bunu kabullenemeyen Ümit V. Kütahya’dan Bursa’ya gelerek genç kadınla görüşmek istediğini söyledi. Son kez görüşmeyi kabul eden Vatansever, ayrılma isteğini yiineleyince, Ümit V. tarafından yakılarak öldürüldü.

Olaydan sonra genç kadını söndürmeye çalışırken kendisi de yanan ve kaçmaya çalıştığı sırada kaza yaparak yaralanan Ümit V’nin hastanedeki tedavisi bitti. Ümit V. tedavisinin hemen ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirlii ekiplerince gözaltına alındı. Cinayet ekiplerince olaya ilişkin ifaesi sorulan katil zanlısının ifade vermeyeceğini ve susma hakkını kullanacağını söylediği öğrenildi. Ümit V. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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