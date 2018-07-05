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05 Temmuz 2018 Perşembe 15:33

Şeyh Raid Salah serbest bırakıldı

1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah, bugün çıkartıldığı mahkeme tarafından ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.Ağustos 2017’de tutuklanan Şeyh Raid Salah bugün mahkemeye çıkarıldı. 1948 Filistin İslami Hareketi lideri...

Şeyh Raid Salah serbest bırakıldı
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1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah, bugün çıkartıldığı mahkeme tarafından ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

Ağustos 2017’de tutuklanan Şeyh Raid Salah bugün mahkemeye çıkarıldı. 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah, mahkeme tarafından ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı. Hayfa kentindeki İsrail Mahkemesi, Şeyh Raid Salah hakkında verilen "şartlı tahliye" kararı aldığını bildirdi. Şeyh Salah’ın avukatı Halid Zabarka yaptığı açıklamada, İsrail’in kuzeyindeki bulunan Kefr Kanna kentinde zorunlu ikamet ile basın ve medyaya konuşma yasağı şartlar ile serbest bırakıldığını söyledi.
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