Mersin’in Erdemli ilçesinde seyir halindeki kamyon alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Erdemli-Ayrancı karayolu üzerinde Çiriş Mahallesi’nde meydana geldi. A.Y. yönetiminde seyir halindeki çimento yüklü 33 VLM 10 plakalı kamyonun şoför kabininde kıvılcımlarla birlikte yangın çıktı. Durumu fark eden şoför kamyonu durdurup uzaklaştı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve güvenlik güçleri geldi. Ancak kamyon kısa sürede hurdaya döndü. Yangının elektrik aksamından çıkmış olabileceği tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.