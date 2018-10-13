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13 Ekim 2018 Cumartesi 16:26

Seyir halindeki saman yüklü tır alev alev yandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır, kullanılamaz hale geldi.Olay, gece saatlerinde Siverek-Diyarbakır karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Diyarbakır istikametinden Siverek yönüne giden Mehmet Şirin Çetinbaş...

Seyir halindeki saman yüklü tır alev alev yandı
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır, kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Siverek-Diyarbakır karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Diyarbakır istikametinden Siverek yönüne giden Mehmet Şirin Çetinbaş idaresindeki 21 TB 879 plakalı saman yüklü tırın motor kısmından aniden alevler yükseldi. Kısa sürede alev topuna dönen tırı yol kenarında durduran sürücü, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından söndürülen tır kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle kapanan karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, soğutma çalışmalarının ardından trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçtaki yangın çevredeki sürücüler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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