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11 Ekim 2018 Perşembe 12:09

Siber polisten 12 ilde operasyon: 34 gözaltı

Bursa Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çok sayıda polisin katılımıyla 12 ilde dolandırıcılık çetelerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda çetenin ülke genelinde 20 milyonluk vurgun yaptığı öğrenilirken, 34 kişi gözaltına alındı.

Siber polisten 12 ilde operasyon: 34 gözaltı
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Bursa Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çok sayıda polisin katılımıyla 12 ilde dolandırıcılık çetelerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda çetenin ülke genelinde 20 milyonluk vurgun yaptığı öğrenilirken, 34 kişi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın da destek verdiği operasyona çok sayıda polis memuru katıldı. Operasyonda suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüt faaliyetleri kapsamında nitelikli dolandırıcılık ile sahte evrak düzenleme suçlarını işledikleri tespit edilen 34 kişi gözaltına alındı.

Bursa siber polisi aylardır yaptığı çalışmalarda vatandaşlara kendilerini hakim, savcı, polis, asker ya da banka görevlisi olarak tanıtarak ya da çeşitli yöntemlerle kandırarak dolandıran çete üyeleri takibe alındı. Yapılan takipler neticesinde Bursa merkez olmak üzere İstanbul, Ankara, Ordu, Kırıkkale, Şanlıurfa, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Konya, Sivas, Adana ve Aksaray illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında ülke genelinde dolandırıcılık çetesinin 75 mağduru olduğu ve bu kişilerin 20 milyon dolandırıldığı ortaya çıktı.

Operasyonla birlikte 25 ayrı dolandırıcılık eylemi hazırlığında olan şahısların yakalanması ile birlikte bu planlar da bozuldu. Siber polisi operasyonda çok sayıda sim kart, sahte kimlik, kredi kartı, pos cihazı, yabancı şahıslar adına düzenlenmiş GSM hat evrakları, senet, bilgisayar ve cep telefonu ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslardan Bursa’da yakalananlar emniyete götürülürken diğer illerde yakalananların Bursa polisine teslim edilme işlemleri devam ediyor.
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