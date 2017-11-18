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18 Kasım 2017 Cumartesi 09:56

Sibop kapaklarını alan çocuklar güvenlik kamerasında

Aksaray’da otomobillerin lastiklerinden sibop kapaklarını alan çocuklar mahalle esnafını bezdirdi.

Sibop kapaklarını alan çocuklar güvenlik kamerasında
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Aksaray’da otomobillerin lastiklerinden sibop kapaklarını alan çocuklar mahalle esnafını bezdirdi.

Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mahallesinde ikamet eden esnaflar, internet üzerinden otomobil lastikleri için getirttikleri özel yapım sibop kapaklarının çalınmasından dolayı bezdi. Sibop kapağı takmaya korkan esnaflardan biri olan Ferhat Şeker, 3 kez kapakların çalınmasının ardından hırsızları belirlemek için aracını güvenlik kamerasının altına bıraktı. Gün bitiminde sibop kapaklarının bir kez daha çalındığını gören Şeker, güvenlik kamerasından kapaklarını alan çocukları tespit etti. Sibop kapaklarını alanların çocuk olduğunu gören Şeker, çocuklardan şikayetçi olmazken, çocukların bir daha yapmaması için yetkili kurumlara online başvuruda bulundu.

Olaydan rahatsız olduklarını belirten Ferhat Şeker, “Bu rahatsızlığımız bir defaya mahsus değildir. Yaklaşık 4-5 defadır aynı şeyi yaşıyoruz. Bu da bizi rahatsız etti. Kamera kayıtlarımızda da var. Çocuklar geliyor. Birisi gözlem yapıyor. Diğeri de sökerek alıyorlar araç sibop kapaklarını. Biz bu sibop kapaklarını internetten getirtiyoruz. Araç için özel logolu sibop kapakları. Bir tanesinin fiyatı da yaklaşık 30-40 TL. Bu konuda ailelerin daha duyarlı olmasını istiyoruz. Çünkü bu çocuklar bizim geleceğimizdir. Bir ebeveyn olarak çocuklarımızı daha iyi şekilde, daha düzgün, daha ahlaklı vaziyette yetiştirilmesini uygun görüyorum. Bu konuda da şikayetçi değilim. Tekrar aynı supap kapaklarını 5’inci kez aldım. Çalınacak diye takmaya korkuyorum” dedi.

Diğer esnaf da, sıkıntılarını dile getirerek yetkililerin gerekli çalışmayı yapmasını istedi.

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