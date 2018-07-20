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20 Temmuz 2018 Cuma 10:57

Sıcak kütük demir yüklü tır alev alev yandı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen sıcak kütük demir yüklü tır alev alev yandı.Edinilen bilgiye göre, Dörtyol’dan Payas ilçesine gitmekte olan Gökhan Özkurt’un kullandığı...

Sıcak kütük demir yüklü tır alev alev yandı
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Hatay’ın Dörtyol ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen sıcak kütük demir yüklü tır alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Dörtyol’dan Payas ilçesine gitmekte olan Gökhan Özkurt’un kullandığı 31 V 9647 plakalı sıcak kütük demir yüklü tır, gece saat 03.00 sularında D-817 karayolu sanayi sitesi civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak yanmaya başladı. Kazanın haber verilmesi üzerine alev alev yanan ve geceyi aydınlatan tırdaki yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi Dörtyol itfaiye ekiplerince müdahale edilerek söndürüldü. Kazada hafif yaralanan sürücü, 112 sağlık ekiplerince devlet hastanesine kaldırılarak sağlık kontrolünden geçirildi.

Alev alev yanan tır kullanılamaz hale gelirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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