Şiddet mağduru çocuklara devlet sahip çıktı

Adana’da kocası tarafından terk edilen ve annesiyle yaşayan hamile bir kadının şiddet uyguladığı ileri sürülen 2 çocuğuna devlet sahip çıktı.

Adana’da kocası tarafından terk edilen ve annesiyle yaşayan hamile bir kadının şiddet uyguladığı ileri sürülen 2 çocuğuna devlet sahip çıktı.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Merve Görgün 8 yıl önce İsmail Görgün ile evlendikten sonra çiftin en büyüğü 7 olmak üzere 2 çocuğu dünyaya geldi. Aile, maddi sıkıntı yaşamaya başlayınca çift arasında geçim sıkıntısından dolayı kavga başladı. Koca İsmail Görgün ise daha sonra 2 çocuğunu ve hamile olan eşini bırakarak evden kaçtı. Bu durumu kaldıramayan genç kadın ise iddialara göre çocuklarına sürekli şiddet uygulamaya başladı.

Çöplüğü andıran evde yaşam savaşı veren çocukların bir de anne şiddetinden dolayı her gün ağlamaya başladığını gören mahalleli, buna dayanamayarak duruma isyan etti. Vatandaşlar, 155 polis imdat hattını arayarak, "Mahallede çocuklarına şiddet uygulayan anne var" diyerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine olay yerine polis geldi.

Polis anne ve çocukları polis merkezine götürerek durum Adana Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bildirildi. Yetkililer önce evde inceleme yaptı daha sonrasında ise mahalleliyle görüştü. Ardından ise psikolog eşliğinde anne ve çocuklarla görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonucunda 2 çocuk devlet himayesine alınarak Sevi Evlerine yerleştirildi.