Hatay’da şiddetli rüzgarda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla atarak tarlaya uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.Kaza, Hassa-Kırıkhan yolunda Hassa Deli Çay Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kırıkhan’dan Hassa’ya gitmekte olan Mesut Kara yönetimindeki 80 EV 756 plakalı hafif ticari araç, sürücünün şiddetli rüzgar nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla açarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü Mesut Kara ile Hüseyin Gökoğlu ve Mehmet Yörükoğlu yaralandı. Çevredeki vatandaşların olay yerine çağırdığı 112 sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.
Şiddetli rüzgarda takla atan araç tarlaya uçtu: 3 yaralı
Hatay’da şiddetli rüzgarda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla atarak tarlaya uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.Kaza, Hassa-Kırıkhan yolunda Hassa Deli Çay Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kırıkhan’dan Hassa’ya gitmekte...