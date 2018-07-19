Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından yapılan üç ayrı operasyonda kaçak sigara sevkiyatı yapan 3 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde sigara kaçakçılarına yönelik operasyonda toplam 3 bin 395 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, M.T., A.A ile M.G. gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, kaçak sigaralara el konuldu.
Sigara kaçakçıları polisten kaçamadı
Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından yapılan üç ayrı operasyonda kaçak sigara sevkiyatı yapan 3 kişi gözaltına alındı.