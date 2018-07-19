Sigara kaçakçıları polisten kaçamadı

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından yapılan üç ayrı operasyonda kaçak sigara sevkiyatı yapan 3 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından yapılan üç ayrı operasyonda kaçak sigara sevkiyatı yapan 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde sigara kaçakçılarına yönelik operasyonda toplam 3 bin 395 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, M.T., A.A ile M.G. gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, kaçak sigaralara el konuldu.