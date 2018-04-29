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29 Nisan 2018 Pazar 22:56

Sığınmacı konvoyu ABD sınırına ulaştı

ABD Başkanı Donald Trump’ın dağıtılmasını istediği, Meksikalı göçmen konvoyu, ABD Meksika sınırına ulaştı.

Sığınmacı konvoyu ABD sınırına ulaştı
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ABD Başkanı Donald Trump’ın dağıtılmasını istediği, Meksikalı göçmen konvoyu, ABD Meksika sınırına ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın dağıtılmasını istediği, Meksikalı göçmenlerden oluşan yaklaşık 400 kişilik konvoy, bugün ABD-Meksika sınırına ulaştı. Nisan başında orta Amerika’daki Honduras, Guatemala, El Salvador ülkelerinden yola çıkan konvoydaki sığınmacılar, ABD’nin Meksika sınırındaki San Diego şehrine kaçak olarak giriş yapmaya çalışması üzerine San Diego’lu yetkililer harekete geçti.
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