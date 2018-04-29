ABD Başkanı Donald Trump’ın dağıtılmasını istediği, Meksikalı göçmen konvoyu, ABD Meksika sınırına ulaştı.ABD Başkanı Donald Trump’ın dağıtılmasını istediği, Meksikalı göçmenlerden oluşan yaklaşık 400 kişilik konvoy, bugün ABD-Meksika sınırına ulaştı. Nisan başında orta Amerika’daki Honduras, Guatemala, El Salvador ülkelerinden yola çıkan konvoydaki sığınmacılar, ABD’nin Meksika sınırındaki San Diego şehrine kaçak olarak giriş yapmaya çalışması üzerine San Diego’lu yetkililer harekete geçti.
Sığınmacı konvoyu ABD sınırına ulaştı
ABD Başkanı Donald Trump’ın dağıtılmasını istediği, Meksikalı göçmen konvoyu, ABD Meksika sınırına ulaştı.