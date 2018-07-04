IHAAW180341-ASA/04-07-2018 - Siirt’in Pervari ilçesi Güleçler köyünde 4 gün önce bahçeye ot toplamaya giden ancak kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki Mehmet Salih Oral bulundu. Oral’ın köy çevresinde bulunan kayalıklarda bitkin bir halde bulunduğu öğrenildi. 04.07.2018 18:03:41 TSI NNNN

IHAAW180341-ASA/04-07-2018 - Siirt’in Pervari ilçesi Güleçler köyünde 4 gün önce bahçeye ot toplamaya giden ancak kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki Mehmet Salih Oral bulundu. Oral’ın köy çevresinde bulunan kayalıklarda bitkin bir halde bulunduğu öğrenildi. 04.07.2018 18:03:41 TSI NNNN

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