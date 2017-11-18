Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Kasım 2017 Cumartesi 14:31

Siirt’te duman uygulaması

Siirt Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak sigara ve alkollü içkinin önlenmesine yönelik düzenlenen ’Duman 1’ ve ’Duman 2’ uygulamasında 2 bin 569 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Siirt'te duman uygulaması
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Siirt Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak sigara ve alkollü içkinin önlenmesine yönelik düzenlenen ’Duman 1’ ve ’Duman 2’ uygulamasında 2 bin 569 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada uygulamada olaylarla ilgisi bulanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Ülkemizde terör örgütlerinin en önemli finans kaynakları arasında yer alan sigara ve alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik olarak ülke genelinde eş zamanlı olarak Duman-1 ve Duman-2 isimli uygulamalar yapılmıştır. Bu kapsamda 17 Kasım 2017 günü ilimizde gerçekleştirdiğimiz uygulamalarda; ilimiz merkezi Batı Mahallesinde bulunan bir iş yerinde yapılan arama neticesinde çeşitli markalarda 2 bin 485 adet gümrük kaçağı sigara, ilimiz merkezi Tınaztepe Mahallesinde bulunan bir iş yerinde yapılan aramada ise çeşitli markalarda 84 adet gümrük kaçağı sigara olmak üzere toplamda 2 bin 569 adet kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olaylarla ilgisi bulunan şahıslar hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<