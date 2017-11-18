Siirt’te duman uygulaması

Siirt Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak sigara ve alkollü içkinin önlenmesine yönelik düzenlenen ’Duman 1’ ve ’Duman 2’ uygulamasında 2 bin 569 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Siirt Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak sigara ve alkollü içkinin önlenmesine yönelik düzenlenen ’Duman 1’ ve ’Duman 2’ uygulamasında 2 bin 569 paket kaçak sigara ele geçirildi.



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Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada uygulamada olaylarla ilgisi bulanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Ülkemizde terör örgütlerinin en önemli finans kaynakları arasında yer alan sigara ve alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik olarak ülke genelinde eş zamanlı olarak Duman-1 ve Duman-2 isimli uygulamalar yapılmıştır. Bu kapsamda 17 Kasım 2017 günü ilimizde gerçekleştirdiğimiz uygulamalarda; ilimiz merkezi Batı Mahallesinde bulunan bir iş yerinde yapılan arama neticesinde çeşitli markalarda 2 bin 485 adet gümrük kaçağı sigara, ilimiz merkezi Tınaztepe Mahallesinde bulunan bir iş yerinde yapılan aramada ise çeşitli markalarda 84 adet gümrük kaçağı sigara olmak üzere toplamda 2 bin 569 adet kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olaylarla ilgisi bulunan şahıslar hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi.