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08 Ekim 2018 Pazartesi 12:56

Silah kaçakçılığı operasyonunda 11 gözaltı

Amasya merkezli iki ilde silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, "yasa dışı...

Silah kaçakçılığı operasyonunda 11 gözaltı
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Amasya merkezli iki ilde silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, "yasa dışı silah ticareti" yapıldığı iddiasıyla Amasya ve İstanbul’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul’da 1, Amasya merkezde 1, Suluova ilçesinde 1 ve Merzifon ilçesinde 8 olmak üzere 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ile mühimmatlara el konuldu.
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