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18 Kasım 2017 Cumartesi 10:49

Silah ve uyuşturucu taşıyan 5 şahıs yakalandı

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri durdurdukları araçta bulunan 5 şahsın üzerinden silah ve uyuşturucu bulundu.Şahinbey İlçesi Nuripazarbaşı Mahallesinde yapılan uygulamalarda durumundan şüphelenerek durdurulan...

Silah ve uyuşturucu taşıyan 5 şahıs yakalandı
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Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri durdurdukları araçta bulunan 5 şahsın üzerinden silah ve uyuşturucu bulundu.

Şahinbey İlçesi Nuripazarbaşı Mahallesinde yapılan uygulamalarda durumundan şüphelenerek durdurulan araç ile içerisindeki 5 şahıs, üzerinde yapılan incelemelerde, 10 gram Metamfetamin, 78 adet Captagon hap, bir adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet dolu fişek, 4 adet kapsam dışı kesici alet, 2 adet dijital hassas terazi ele geçirildi.

5 Şüpheli şahıs haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi.

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