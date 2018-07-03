Silahla arkadaşına şaka yaparken kendini yaraladı

Bartın’da üniversite öğrencisi, silahla arkadaşına şaka yaptığı sırada kendini yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Tuna Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddialara göre 20 yaşındaki üniversite öğrencisi A.E.B., kendisi gibi öğrenci olan arkadaşı H.Ö.’ye kuru sıkı tabancadan bozma silah ile şaka yapmak istedi. Silahı şaka amaçlı şakağına dayayan A.E.B. tabancanın ateş alması sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri A.E.B.’ye ilk müdahaleyi yaptı. Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan A.E.B. buradaki tedavisinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.