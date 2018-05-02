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02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:00

Silahlı kavgada vatandaşların panik içinde kaçtığı anlar kamerada

İstanbul Ümraniye’deki araç muayene istasyonunda yaşanan silahlı kavganın ardından 4 kişi gözaltına alındı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların panik içinde kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Silahlı kavgada vatandaşların panik içinde kaçtığı anlar kamerada
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İstanbul Ümraniye’deki araç muayene istasyonunda yaşanan silahlı kavganın ardından 4 kişi gözaltına alındı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların panik içinde kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ümraniye’deki araç muayene istasyonunda yaşanan silahlı kavganın ardından 4 kişi gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı belirlenen bir adet pompalı av tüfeği, sopa ve pala olarak bilinen kesici alet ele geçirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürerken araç muayene istasyonundaki işlemler durdu.

Öte yandan silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların panik içinde kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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