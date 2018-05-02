Silahlı kavgada vatandaşların panik içinde kaçtığı anlar kamerada

Ümraniye’deki araç muayene istasyonunda yaşanan silahlı kavganın ardından 4 kişi gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı belirlenen bir adet pompalı av tüfeği, sopa ve pala olarak bilinen kesici alet ele geçirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürerken araç muayene istasyonundaki işlemler durdu.

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