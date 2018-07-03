ASAYİŞ:
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03 Temmuz 2018 Salı 14:03

Silahlı saldırgan polise teslim oldu

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy’u yaralayan ve yardımcısı Hasan Ersoy’u öldüren katil zanlısı polise teslim oldu. Kimliği açıklanmayan silahlı saldırganın olaydan sonra suç aleti silahla polise teslim olduğu belirtildi. Saldırganın sorguya alındığı öğrenildi.

Silahlı saldırgan polise teslim oldu
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Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy’u yaralayan ve yardımcısı Hasan Ersoy’u öldüren katil zanlısı polise teslim oldu. Kimliği açıklanmayan silahlı saldırganın olaydan sonra suç aleti silahla polise teslim olduğu belirtildi. Saldırganın sorguya alındığı öğrenildi.

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy’u yaralayan ve yardımcısı Hasan Ersoy’u öldüren katil zanlısı polise giderek teslim oldu. Kimliği açıklanmayan zanlının suç aletiyle teslim olduğu ve sorguya alındığı belirtildi.

Öte yandan Ersoy’un ilk olarak kaldırıldığı özel hastanenin doktorlarından Mustafa Kocaman yaptığı açıklamada, Hasan Ersoy isimli hastanın bugün 12.15 sularında 112 ekipleri tarafından ateşli silahla yaralanması sonucu kalp ve solunumu durmuş durumda getirildiğini belirterek, "Getirilir getirilmez müdahaleye başladık. Bel altında, sağ ve sol her iki bacakta diz üzeri ve altında birçok giriş çıkış delikleri mevcuttu. Yapılan tüm müdahaleye rağmen hastayı 13.00 civarında kaybettik. Olay yerinde çok kan kaybetmişti, geldiğinde kalp ve solunumu yoktu. Yakınlarının başı sağ olsun" diye konuştu.
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